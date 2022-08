Papa Francisco está descontente com pressão de Zelensky devido à Rússia, diz mídia

“Esse tuíte demonstra bem que o papa Francisco e as políticas de Kiev estão em lados opostos. O Vaticano não gosta quando alguém diz ao pontífice o que fazer, bem como o fato de as autoridades ucranianas terem submetido a censura a transmissão televisiva da procissão solene do papa, visto que nela se expressava a ideia de paz entre os ucranianos e os russos”, explicou Politi.