Alemanha revela níveis de armazenamento de gás — CMIO

As instalações de armazenamento de gás natural da Alemanha estão mais de 80% cheias, ultrapassando o nível obrigatório de 75% previsto para 1º de setembro, informou a Agência Federal de Redes do país em um relatório publicado na terça-feira.

“O fornecimento de gás para a Alemanha está atualmente estável. A segurança energética da Alemanha está garantida por enquanto,“, afirmou o relatório.

Ao mesmo tempo, o regulador salientou que “a situação é tensa e não se pode descartar uma maior deterioração” já que o fluxo de gás do gasoduto Nord Stream 1 está atualmente em cerca de 20% da capacidade.

“Empresas e consumidores privados devem se preparar para que os preços do gás continuem subindo seriamente”, disse. as notas do relatório.

Berlim anteriormente obrigou os operadores de gás a encher as instalações subterrâneas de armazenamento de gás, cumprindo um cronograma rigoroso para garantir que o país tenha gás suficiente para durar o inverno. O plano descreve que até 1º de outubro, o armazenamento deve estar 85% cheio e 95% cheio até 1º de novembro. Especialistas duvidam que a meta seja alcançável, pois a estação de aquecimento está se aproximando rapidamente.

