Zona do euro já está em recessão devido à crise de energia na Europa, aponta relatório da UBS

De acordo com previsões dos economistas do UBS Group AG divulgadas pela Bloomberg, a zona do euro já entrou em uma recessão “rasa” desencadeada pelo aumento dos preços da energia, que deve durar até o final do ano.

Nesta quinta-feira (25), o relatório da consultoria apontou que a economia dos 19 países integrantes da zona do euro vai encolher 0,1% no terceiro trimestre e 0,2% no quarto. Apesar disso, eles atualizaram suas perspectivas para o ano inteiro após um forte desempenho nos três meses até junho. A previsão de crescimento para 2023 foi reduzida de 1,2% para 0,8%.

“À luz de novos aumentos significativos nos preços da energia, que implicam mais pressão sobre o consumo das famílias e o investimento fixo, agora esperamos que a zona do euro sofra uma recessão técnica”, disseram os economistas.

preços do gás natural vão subir ainda mais, mas não vai haver escassez grave. Caso o racionamento se torne necessário, “o dano econômico provavelmente seria muito pior”, disse o UBS. Uma suposição crucial é que os, mas não vai haver escassez grave. Caso o racionamento se torne necessário, “o dano econômico provavelmente seria muito pior”, disse o UBS.

Os dados desta quinta-feira sobre a confiança cada vez menor entre as empresas alemãs, bem como as pesquisas desta semana da S&P Global mostrando que a atividade na área do euro está encolhendo pelo segundo mês consecutivo, contribuiu para o pessimismo econômico que assola o bloco.

contração mais profunda da zona do euro a partir do quarto trimestre. Ainda segundo a mídia, economistas do Morgan Stanley também ficaram mais pessimistas, prevendo umaa partir do quarto trimestre.

“Vemos um impacto mais duradouro desta crise de energia no próximo ano, pois esperamos que os preços mais altos e a incerteza sobre o fornecimento de energia persistam até o inverno de 2023-24″, disseram analistas.





