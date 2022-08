As previsões ocidentais sobre a economia russa estavam erradas – Bloomberg – CMIO

Apesar das duras sanções ocidentais, a economia da Rússia parece estar se comportando melhor do que o esperado, uma vez que se beneficia dos altos preços da energia, informou a Bloomberg na quarta-feira.

O dano acabou sendo muito mais superficial do que se supunha anteriormente, de acordo com o relatório. Em março, os analistas previam uma queda de 10% do PIB no segundo trimestre, enquanto os dados mais recentes da Rosstat, o serviço oficial de estatísticas da Rússia, colocam a queda no trimestre em 4%.

“As previsões do colapso econômico da Rússia mostraram-se erradas, com o produto interno bruto caindo a uma taxa sombria, mas menos do que catastrófica de 4% no segundo trimestre, com o aumento dos preços da energia sustentando a receita orçamentária”. Bloomberg afirmou.

A emissora destacou que “Em maio, o próprio Ministério das Finanças da Rússia havia previsto uma contração de 12% este ano para uma economia pesada por uma tempestade de sanções internacionais”.

A Bloomberg enfatizou que, embora os EUA e seus aliados tenham imposto sanções, muitos países, principalmente China, Índia e países do Oriente Médio, continuaram a negociar com Moscou.

No mês passado, o Fundo Monetário Internacional elevou a estimativa do PIB da Rússia para este ano em notáveis ​​2,5 pontos percentuais, projetando uma contração da economia de 6%. O FMI observou que, apesar das sanções, a Rússia “A demanda doméstica também está mostrando alguma resiliência graças à contenção do efeito das sanções.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT