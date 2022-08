A Alemanha precisa manter uma ‘política orientada para os fatos’ para lidar com a escassez de combustível, diz Steffen Kotre

O lançamento do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia pode ajudar a resolver a crescente crise de energia na Europa, disse o deputado do Bundestag Steffen Kotre à agência de notícias TASS na quarta-feira.

“Mesmo que as instalações de armazenamento de gás estejam cheias, haverá o suficiente para cerca de três meses neste inverno. E depois? A ideologia tem que dar lugar a uma política real orientada para os fatos… A única solução sensata é lançar o Nord Stream 2,” Kotre, que é membro do comitê parlamentar alemão sobre energia e proteção climática, acredita.

Nas últimas semanas, o governo alemão insistiu que não há planos para lançar o oleoduto Nord Stream 2, que foi concluído no ano passado, mas nunca entrou em operação devido à relutância de Berlim em conceder a certificação.

No entanto, muitos políticos têm instado o Bundestag a mudar sua posição e fazer uso do gasoduto, que tem capacidade anual de 55 bilhões de metros cúbicos, para ajudar a Alemanha a lidar com a escassez de energia decorrente da redução do fluxo de gás da Rússia através do Nord Stream 1. encanamento. O fornecimento pelo duto caiu recentemente para 20% da capacidade total devido a contratempos técnicos e sanções.

