Empresa da Coreia do Sul assina parceria com empresa da Rússia para construir usina nuclear no Egito





A Coreia do Sul assinou um contrato de 3 trilhões de wons sul-coreanos (R$ 11,51 bilhões) com a empresa russa de energia nuclear Atomstroyexport (ASE) para fornecer componentes e construir infraestruturas das turbinas para a primeira usina nuclear do Egito, informou na quinta-feira (25) a agência norte-americana Associated Press.

O projeto, uma cooperação entre a Korea Hydro & Nuclear Power e a ASE, uma subsidiária da empresa estatal russa Rosatom, será construído na localidade costeira de Dabaa, junto ao mar Mediterrâneo, a 130 quilômetros a noroeste do Cairo.

De acordo com funcionários sul-coreanos, as negociações do projeto foram interrompidas pela operação militar especial da Rússia na Ucrânia e as sanções antirrussas em resposta a esse evento. Os funcionários consultaram Washington sobre a questão, com os EUA acabando por dar luz verde ao projeto, dizendo que ele não viola as sanções.

“Qualquer tipo de questão pode ser enfrentado por várias incertezas, mas todas elas foram resolvidas até agora, e é por isso que conseguimos finalizar o acordo”, disse Choi Sang-mok, assistente de Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul se juntou às sanções ocidentais contra o Banco Central da Rússia, fundos soberanos do país e exportações de materiais estratégicos desde que Moscou iniciou a operação especial na Ucrânia. No entanto, o comércio internacional da Rússia tem continuado em grande parte, com diversos artigos on-line apontando o baixo efeito das sanções ocidentais contra o país.





