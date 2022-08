Os preços do gás na Europa disparam — CMIO

Os preços spot do gás natural na Europa continuaram a subir, saltando 16% durante as negociações de quarta-feira, à medida que crescem os temores de uma crise de energia no continente.

O custo dos futuros de setembro no hub TTF na Holanda subiu para € 302 por megawatt-hora, ou US$ 3.113 por mil metros cúbicos, segundo dados da Intercontinental Exchange de Londres. É o preço mais alto do gás natural no mercado spot europeu desde 8 de março.

O rali de preços começou no final da semana passada, depois que a Gazprom anunciou que a única turbina operacional no gasoduto Nord Stream 1 será desligada para reparos a partir de 31 de agosto, com o trânsito de gás pelo gasoduto completamente suspenso até 2 de setembro.

A perspectiva de um fechamento da principal rota de abastecimento para a Europa ocorre quando o continente tenta encher as instalações de armazenamento de gás antes da temporada de aquecimento. Os trabalhos de manutenção não programados agravam tanto o risco de recessão como de escassez de energia no inverno na UE.

