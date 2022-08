Quatro em cada cinco canadenses beliscando centavos – relatório – CMIO

À medida que a inflação aumenta a pressão sobre os orçamentos canadenses, as pessoas estão gastando menos, informou o pesquisador de mercado Angus Reid Institute na segunda-feira.

A pesquisa mostra que quatro em cada cinco canadenses cortaram gastos nos últimos meses cortando seu orçamento discricionário, atrasando uma grande compra, dirigindo menos, reduzindo viagens e doações de caridade ou adiando economias para o futuro. Isso supostamente representa um aumento de 74% dos entrevistados em fevereiro.

Mais da metade da nação (52%) disse que não poderia administrar uma despesa repentina de mais de US$ 1.000. Para dois em cada cinco canadenses, um bônus surpresa de US$ 5.000 seria usado para aliviar a pressão da dívida. Para um em cada dez, iria imediatamente para as despesas diárias.

“Regionalmente, algumas partes do país parecem estar sentindo mais dificuldades financeiras do que outras”, afirmou o relatório, apontando para Saskatchewan e para a área atlântica.

A inflação anual do Canadá atingiu um máximo de 40 anos em junho, com o Índice de Preços ao Consumidor atingindo 8,1%. A taxa anual de inflação esfriou para 7,6% em julho, de acordo com um relatório do Statistics Canada divulgado em 16 de agosto.

A inflação tem aumentado em todo o mundo desenvolvido em meio ao agravamento da crise energética causada pela escassez de petróleo e gás, uma situação agravada pelas sanções à Rússia, um grande exportador de energia.

