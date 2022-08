A Hungria deu permissão para a construção de duas unidades de energia da usina nuclear Paks-2

No final de 2014, a Rússia e a Hungria assinaram documentos sobre a construção na central nuclear de Paks das novas unidades de energia nº 5 e nº 6 com usinas de reatores de acordo com o avançado projeto russo VVER-1200, que atende aos mais modernos padrões de confiabilidade e segurança. Foi relatado que a Rússia daria à Hungria um empréstimo estatal de até 10 bilhões de euros para o projeto Paks-2, e o custo total do trabalho seria de 12,5 bilhões de euros.