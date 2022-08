Taiwan poderia aumentar gastos militares até cerca de R$ 100 bilhões

O Yuan Executivo de Taiwan, o órgão executivo do território autogovernado, propôs aumentar o orçamento militar para 586,3 bilhões de novos dólares taiwaneses (R$ 99,28 bilhões), informou nesta quinta-feira (25) o jornal South China Morning Post (SCMP).

De acordo com Chu Tzer-ming, ministro da Diretoria Geral de Orçamento, Contabilidade e Estatística de Taiwan, a ilha “sempre deu prioridade máxima à segurança nacional”.

“O orçamento de manutenção das operações militares foi o que mais aumentou neste ano entre as categorias de despesa militar em resposta à situação no estreito” de Taiwan, acrescentou ele, citado na quinta-feira (25) pela agência norte-americana Bloomberg.

Se a iniciativa for aceita, significará um crescimento de 13,9% no orçamento militar, um “forte aumento” em comparação com os anos anteriores, nota o SCMP.