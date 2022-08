MOSCOU, 26 de agosto – RIA Novosti. Milhões de residentes do Reino Unido enfrentarão a pobreza de combustível devido a um aumento acentuado no teto do preço da energia pelo regulador nacional Ofgem. O Daily Mail escreve sobre isso.

O custo dos serviços públicos começou a subir acentuadamente devido a dificuldades com o fornecimento de gás russo para a Europa. O principal gasoduto que abastece o continente, Nord Stream, está operando com apenas 20 por cento de sua capacidade total devido a um atraso no retorno do reparo das turbinas da empresa alemã Siemens, que foram usadas na estação de compressão de Portovaya (CS) para fornecer combustível. Assim, a Gazprom enfrentou obstáculos significativos ao tentar devolver um dos motores do Canadá, o que impôs sanções à empresa russa. As autoridades canadenses autorizaram a exportação da unidade apenas no dia 10 de julho, mas não levaram em conta os termos do contrato atual e entregaram a turbina para a Alemanha, e não para a Rússia. Para seu transporte posterior, são necessárias permissões das autoridades da União Europeia e do Reino Unido.