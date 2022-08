Com grande dificuldade para encontrar fornecedor, Haia pede isenção de sanções da UE contra Rússia

Nesta quinta-feira (25), a cidade holandesa de Haia, que luta contra o tempo para encontrar um substituto para seu contrato com a fornecedora de gás russa Gazprom , disse que pedirá uma isenção temporária das sanções da UE contra Moscou, segundo a Reuters.

Segundo a vereadora Saskia Bruines , conversas individuais com fornecedores certamente levariam a um acordo, mas não antes do prazo de 10 de outubro .

“Vamos pedir uma isenção para nosso acordo atual até 1º de janeiro de 2023 para garantir a segurança do fornecimento e facilitar as negociações”, disse ela.

Bruines também acrescentou que qualquer novo contrato definido para entrar em vigor em 1º de janeiro seria significativamenteda cidade com a Gazprom.

Haia é um dos muitos municípios holandeses que têm contrato de energia com a Gazprom, mas é o primeiro a indicar que pedirá isenção das sanções. As sanções impostas pela União Europeia contra a Rússia ordenam que governos e outros órgãos públicos encerrem os contratos existentes com empresas russas até 10 de outubro.