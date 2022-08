EUA confirmam ataques a ‘grupos apoiados pelo Irã’ — CMIO

O Pentágono disse que bombardeou militantes ligados a Teerã para proteger as forças dos EUA na Síria

Os militares dos EUA lançaram vários ataques aéreos contra alvos no leste da Síria, alegando que atingiram locais usados ​​por combatentes apoiados pelo Irã, enquanto sugeriam que eles podem estar por trás de um ataque de drone a uma base americana no início deste mês.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou a operação em um comunicado na noite de terça-feira, dizendo que as forças dos EUA realizaram um número não especificado de “ataques aéreos de precisão” em Deir ez-Zor, na Síria, no início do dia.

“Os EUA atacam instalações de infraestrutura direcionadas usadas por grupos afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã”. o comando disse, acrescentando, “Esses ataques de precisão destinam-se a defender e proteger as forças dos EUA de ataques como os de 15 de agosto contra o pessoal dos EUA por grupos apoiados pelo Irã.”

O comunicado não identificou nenhum dos alvos do ataque nem ofereceu uma estimativa de baixas.

De acordo com os militares, o incidente de 15 de agosto citado pelo CENTCOM viu vários drones não identificados descerem sobre o posto avançado dos EUA em Al-Tanf, uma guarnição remota no sul da Síria, perto da fronteira de três vias com a Jordânia e o Iraque. Os drones não causaram vítimas, mas um comandante sênior dos EUA declarou o ataque “colocar em risco a vida de civis sírios inocentes”. Antes de sugerir que “grupos apoiados pelo Irã” estavam por trás dos drones na terça-feira, Washington não atribuiu a culpa a nenhum ator.

Hoje al-Tanf Garrison uma base militar parceira no sul da Síria, defendeu contra três Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) de ataque de sentido único que tentaram penetrar na base. Nenhum dos UAVs foi bem sucedido e o ataque não resultou em vítimas ou danos. pic.twitter.com/mCQ5xvE0fg — Comando Central dos EUA (@CENTCOM) 15 de agosto de 2022

Enquanto o CENTCOM reiterou que as forças dos EUA permanecem na Síria para “garantir a derrota duradoura” do Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) e não “buscar conflito”, o governo sírio denunciou repetidamente a presença americana e exigiu que as tropas americanas desocupassem o país. Além da base em Al-Tanf, os americanos há muito se juntam aos combatentes curdos baseados no nordeste da Síria, inicialmente destacados como conselheiros do presidente Barack Obama.

Na noite de terça-feira, nem Damasco nem Teerã responderam à última operação dos EUA.