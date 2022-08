Cidade-estado asiática abandona regra de uso de máscaras internas — CMIO

As autoridades também relaxarão as regras para viajantes não vacinados a partir da próxima segunda-feira, quando o governo acabará com um período obrigatório de quarentena de sete dias.

A pequena nação insular suspendeu a maioria de suas regras de coronavírus e reabriu amplamente sua economia no início deste ano, pois o ministro da Saúde observou que cerca de 70% da população de Cingapura já havia contraído a doença e que as taxas de reinfecção são “muito baixo”. Além disso, mais de 90% dos 5,5 milhões de habitantes de Cingapura foram vacinados contra a doença, ajudando a manter a mortalidade baixa em comparação com os países vizinhos.

Durante um discurso no domingo, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong deu a entender que as regras de mascaramento em breve serão flexibilizadas, observando que a última onda de infecções de Cingapura diminuiu, mas disse que os detalhes viriam mais tarde. De acordo com números do Ministério da Saúde, a contagem diária de casos caiu de um pico de 10.000 no início deste verão para apenas 3.000 em 20 de agosto.