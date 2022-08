Hungria avalia proposta de proibição de visto russo — CMIO

A Hungria não apóia os apelos de alguns estados membros da UE para restringir vistos para cidadãos russos por causa do conflito na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto.

Vários estados europeus, incluindo a Estônia e a República Tcheca, estão pressionando por uma proibição em toda a UE da emissão de vistos para russos.

“Também discutimos a proposta de endurecer a prática de emissão de vistos europeus para cidadãos russos. Somos solidários aqui com a posição do chanceler alemão e não planejamos introduzir nenhum aperto ou restrição”, disse. Szijjarto disse na terça-feira após um telefonema com seu colega estoniano, Urmas Reinsalu.

A Alemanha está entre vários países da UE que se manifestaram contra uma proibição geral de vistos. O chanceler Olaf Scholz argumentou na semana passada que a Europa não deve negar a entrada de russos que discordam do governo de seu país.

Josep Borrell, o principal diplomata da UE, fez uma observação semelhante na segunda-feira em uma conferência na Espanha. “Vamos fechar a porta para esses russos? Não acho uma boa ideia.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Kirill Teremetsky: A Hungria não é aliada da Rússia, mas é um raro parceiro racional em uma UE cada vez mais fanática

Reinsalu insistiu que a UE deve fechar as fronteiras a todos os cidadãos russos, com exceção de casos humanitários. “Os cidadãos russos não são bem-vindos na Europa. Seu país está cometendo uma guerra genocida contra pessoas inocentes”. Reinsalu disse à Associated Press na semana passada.

O assunto será discutido durante uma reunião da UE em Praga, na República Tcheca, na próxima semana.