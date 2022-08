Biden anuncia o maior pacote de armas da Ucrânia até agora — CMIO

Kiev receberá artilharia, drones e armamento antiaéreo para continuar lutando “no longo prazo”

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quarta-feira que os EUA enviarão mais US$ 2,98 bilhões em armas para Kiev. Em um anúncio que coincide com o Dia da Independência da Ucrânia, Biden disse que os EUA imaginam Kiev lutando por algum tempo.

De acordo com um comunicado da Casa Branca, a Ucrânia receberá “sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares para garantir que possa continuar a se defender a longo prazo”.

Na terça-feira, autoridades dos EUA disseram à Associated Press, Reuters e CBS que o pacote incluiria pelo menos três sistemas de drones diferentes, como o drone Puma lançado à mão, o veículo de vigilância ScanEagle de longo alcance, bem como o Vampire, fabricado no Reino Unido. drone, que não foi fornecido anteriormente a Kiev.













Fazendo referência ao dia da independência da Ucrânia, que comemora sua separação da União Soviética em 1991, Biden disse que “hoje não é apenas uma celebração do passado, mas uma afirmação retumbante de que a Ucrânia orgulhosamente permanece – e continuará sendo – uma nação soberana e independente.” Dado o seu voto de apoiar os militares ucranianos “à longo prazo,” e a declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na terça-feira, de que a aliança apoiaria Kiev “pelo tempo que for preciso”, Biden evidentemente planeja que o conflito seja longo.

No entanto, vários meios de comunicação dos EUA informaram na terça-feira que o conteúdo do pacote de armas de quarta-feira pode não chegar ao campo de batalha por meses ou mesmo anos. Autoridades americanas não identificadas disseram à Associated Press que Washington espera que as forças ucranianas “lutar nos próximos anos”.

Financiar os militares ucranianos tem sido um esforço caro para os EUA. Com a economia americana arruinada pela inflação e aumento dos custos de energia, o governo Biden até agora comprometeu mais de US$ 54 bilhões em ajuda militar e econômica a Kiev desde fevereiro.

Enquanto isso, na Ucrânia, a Rússia continua avançando nas posições ucranianas no sul do país e nas fronteiras das repúblicas Donbass de Donetsk e Lugansk, onde Kiev passou os últimos oito anos construindo uma rede de bunkers e fortificações. Embora a Ucrânia não publique números de baixas, o presidente Vladimir Zelensky disse no início deste verão que 60 a 100 soldados ucranianos estavam sendo mortos em Donbass diariamente, com outros 500 feridos.