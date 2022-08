Cidade italiana contrata místico para combater a seca — CMIO

Uma cidade italiana assolada pela seca contratou um místico para procurar águas subterrâneas com a ajuda de um pêndulo em meio a ondas de calor recorde em toda a Europa.

Bajardo, uma pequena cidade na costa da Ligúria com menos de 350 pessoas, prometeu pagar a um homem chamado Renato Labolani € 300 (US$ 297) para realizar uma “levantamento da água com um método psíquico agrícola”, conforme contrato municipal.

Labolani pratica radiestesia – um método de detecção de águas subterrâneas usando uma vara bifurcada, uma haste ou um pêndulo. A maioria dos radiestesistas acredita que estão captando vibrações naturais da água sob o solo.

“Uso um pêndulo que me diz tudo: onde está a água, quanto tem, qual é a profundidade” Labolani, que tem 30 anos de experiência no campo, disse ao jornal Il Foglio na terça-feira.

“Eu pergunto: quanto [water] está nesta área? Quinhentos litros, mil, três mil? Eu ando enquanto o pêndulo está se movendo, e então ele para.”













O prefeito Remo Moraglia disse ao jornal que tem fé em Labolani, mas está disposto a pagar do próprio bolso à cidade se não encontrarem água suficiente.

“Duas das nossas cinco nascentes estão secas desde maio” disse o prefeito, acrescentando que Labolani encontrou água na cidade vizinha de Apricale no passado e já localizou duas fontes de água em Bajardo. Os engenheiros vão estudar se os poços podem ser cavados nos locais indicados pelo rabdomante, acrescentou.

“Por enquanto, é apenas uma pesquisa”, disse Moraglia. “É como alguém indo ao médico para saber se está bem ou não.”

Como o resto da Europa, a Itália continua a ser atingida por ondas de calor excepcionais neste verão, com a região da Ligúria registrando seu maior período de calor em julho.