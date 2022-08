Turistas russos representam ‘ameaça à segurança’ – membro da UE – CMIO

Turistas russos que entram na UE são um risco de segurança em meio ao conflito na Ucrânia, disse a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas.

A Estônia proibiu turistas russos no início deste mês e, junto com vários outros estados da UE, vem pressionando por restrições em todo o bloco aos viajantes russos como parte das sanções a Moscou por sua operação militar na Ucrânia.

“Nós estamos carregando o fardo realmente. O problema é que não conseguimos verificar todos os turistas que chegam. E vemos que eles representam uma ameaça à segurança”, Kallas disse à Sky News na quarta-feira.

Ela argumentou que os russos comuns “também são responsáveis ​​pelos atos de seu país”, e essa “uma proibição de visto poderia ter um efeito para que a guerra terminasse.”

“Apenas 10% dos cidadãos russos realmente viajam para o exterior. Eles são de Moscou e São Petersburgo, então essas pessoas também têm influência nas decisões do Kremlin”. disse o primeiro-ministro, acrescentando que os russos afetados pela proibição “pressionaria o Kremlin”.

Enquanto isso, alguns países da UE, como Alemanha e Hungria, se opõem à proibição total de vistos. Josep Borrell, o principal diplomata do bloco, disse na segunda-feira que as portas não devem ser fechadas para russos que não apoiam a posição do Kremlin.