Homem diagnosticado com HIV, Covid-19 e varíola de uma só vez – relatório – CMIO

De acordo com o Journal of Infection, este é o primeiro caso conhecido em que as três doenças virais concorreram em um indivíduo

Um homem italiano foi diagnosticado com HIV, Covid-19 e varíola simultaneamente – o primeiro caso conhecido da concorrência dessas três doenças virais, informou o Journal of Infection. De acordo com um artigo publicado pela agência médica na sexta-feira passada, o homem de 36 anos passou cinco dias na Espanha em junho deste ano, desenvolvendo febre acompanhada de dor de garganta, fadiga e dor de cabeça nove dias depois. Um teste subsequente deu um resultado positivo para Covid-19. Para piorar a situação, uma erupção apareceu no braço esquerdo do paciente logo depois, com pequenas e dolorosas vesículas se espalhando pelo corpo do homem nos dias seguintes. O homem procurou ajuda médica e foi internado em uma unidade de infectologia. O paciente disse aos médicos que tinha “relação sem preservativo com homens” durante sua estada na Espanha. Levando em consideração o aparecimento de pústulas indicativas de varíola, amostras do líquido contido nas vesículas foram enviadas para teste do vírus e também deram positivo. Exames subsequentes foram realizados para verificar se o indivíduo estava infectado com hepatite viral, herpes simples, gonorreia, clamídia e linfogranuloma venéreo. Nenhuma dessas doenças sexualmente transmissíveis foi identificada. No entanto, um teste de HIV-1 deu positivo.









Apesar da combinação de doenças perigosas, o tratamento administrado por médicos italianos fez o paciente se recuperar de forma relativamente rápida, com sinais visíveis de varíola desaparecendo quase completamente em dez dias. Os médicos observaram que, dada a escassez de evidências, é difícil dizer neste momento se essa combinação de vírus necessariamente agrava a condição do paciente. O artigo aponta que, dada a rápida disseminação da varíola dos macacos e a contínua pandemia de Covid-19, os médicos em todo o mundo devem estar cientes de como os sintomas dessas duas doenças podem se sobrepor e coexistir. Os autores também enfatizaram que os profissionais médicos devem tomar nota das “hábitos sexuais” e histórico de viagens. Se alguém testar positivo para varíola, recomenda-se uma triagem completa para outras infecções sexualmente transmissíveis, conclui a peça.

