Agências de segurança dos EUA alertam para mais ataques racistas – CMIO

O FBI e o DHS disseram à polícia que o manifesto do atirador de Buffalo pode inspirar tentativas de imitação

A aplicação da lei deve estar preparada para a violência com motivação racial inspirada nos escritos do atirador do supermercado Buffalo, alertaram o FBI, o Departamento de Segurança Interna e o Centro Nacional de Contraterrorismo em um memorando que circulou na quarta-feira.

As autoridades alertaram que potenciais atiradores em massa podem ser motivados a cometer “imitador” massacres se eles se depararem com o manifesto e o diário de Payton Gendron, o atirador de 19 anos que matou dez pessoas e feriu três em um Supermercado Tops em um bairro negro de Buffalo, Nova York, no que ele alegou em seus escritos ser um esforço para matar o maior número possível de negros.













O manifesto e o diário, que juntos têm mais de 850 páginas e foram compartilhados pelo atirador em um servidor Discord apenas para convidados meia hora antes do ataque, foram “destinado a servir como um manual para futuros invasores”, escreveram os agentes, sugerindo que os escritos “provavelmente aumentará as capacidades de potenciais atiradores de vítimas em massa que podem ser inspirados por este ataque” e pode até inspirar extremismo violento “além das fronteiras.O próprio Gendron foi inspirado pelo atirador de Christchurch, Brenton Tarrant, que também postou um longo manifesto online antes de transmitir ao vivo seu ataque a duas mesquitas na cidade da Nova Zelândia.

As autoridades devem ficar de olho em qualquer pessoa que circule o manifesto online, especialmente em fóruns usados ​​para discutir extremismo ou violência, e monitorar qualquer pessoa que faça “incomum” compras de equipamentos do tipo militar.

A polícia deve ficar especialmente atenta a potenciais “infratores solitários”, que são mais propensos a serem motivados por descrições detalhadas de táticas, técnicas e equipamentos que podem ser usados ​​com sucesso por um homem. O FBI, que designou a supremacia branca como a principal ameaça terrorista doméstica, no início deste ano publicou um guia para identificar “extremistas violentos baseados ideologicamente nos EUA” antes de atacar.