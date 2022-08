Pubs do Reino Unido enfrentam ‘extinção’ – pesquisa – CMIO

Mais de 70% dos bebedores britânicos dizem que o aumento dos preços da energia provavelmente os colocará fora do mercado neste inverno

Quase três em cada quatro pubs britânicos esperam fechar as portas neste inverno, de acordo com uma pesquisa do Morning Advertiser publicada na terça-feira, que cita os preços recordes de energia como o principal motivo de preocupação no setor.

Como os custos de energia devem continuar subindo, mais de 70% dos pubs dizem que serão forçados a fechar suas portas para sempre, a menos que o governo intervenha.

Mais de 65% dos entrevistados disseram ter visto seus custos de serviços públicos aumentarem mais de 100%. Outros 30% dos proprietários de bares disseram que suas contas aumentaram 200%, enquanto 8% relataram ter visto um aumento impressionante de 500%. Quase 80% dos proprietários disseram que não tinham como acompanhar os custos.

Os operadores desesperados agora estão pedindo ao governo que interfira e os salve de ter que desligar. Um dono de pub disse ao Morning Advertiser que “O apoio e a intervenção adequados são necessários por parte do governo”, apontando que “mesmo um aumento de 20% será inacessível, não importa 200%.”

Outros proprietários também criticaram o “ridículo” situação em que estão atualmente, observando que é ainda pior do que “Tempos de Covid.” Alguns estão pedindo que o governo reduza o IVA e as taxas comerciais, enquanto outros propõem a introdução de um teto nos preços da energia para as empresas.













O Morning Advertiser diz que a atual crise de energia está agora sendo descrita como um “evento de extinção” pela hospitalidade e que, a menos que o governo aja rapidamente, a Grã-Bretanha poderá ver milhares de pubs, restaurantes e cervejarias fecharem suas portas para sempre.

O diretor-gerente do Fisco Group, Heath Ball, que opera três pubs no sudeste da Inglaterra, disse ao Morning Advertiser que o setor de hospitalidade parecia estar sub-representado no mercado. “corredores de poder”.

“Talvez porque eles pensem que somos uma indústria robusta, e eles estão certos, mas este é agora um cenário apocalíptico. Ver o secretário de negócios tentando acalmar a mente dos consumidores dizendo que a ajuda está chegando é ótimo, mas talvez seu foco deva estar nos negócios à beira do fechamento ”, disse ele. disse Bola.

O diretor também observou que, embora muitas operadoras estejam enfrentando aumentos de preços na energia, algumas estão tendo dificuldades para conseguir qualquer tipo de acordo com as empresas de energia. “Conversando com outras operadoras, nem mesmo estão sendo oferecidos novos contratos de energia a qualquer preço devido ao setor/operação ser considerado de ‘alto risco’. Então, eles não podem nem conseguir energia, mesmo que possam pagar, que bagunça.”