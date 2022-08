Congressista dos EUA ‘esmagada’ pela polícia – CMIO

A congressista republicana Marjorie Taylor-Greene acordou na manhã de quarta-feira com a polícia armada do lado de fora de sua casa na Geórgia. O indivíduo que chamou a polícia para a casa de Greene alegou estar chateado com sua oposição às mudanças de sexo infantil e admitiu querer “golpe” ela, um termo que se refere à prática de convocar a polícia contra um alvo sob falso pretexto.

De acordo com um relatório da polícia na cidade de Roma, na Geórgia, os policiais receberam uma ligação pouco depois da 1h de um indivíduo que lhes disse que um homem havia sido baleado em uma banheira no endereço da congressista. O interlocutor acrescentou que havia uma mulher e potencialmente crianças dentro da casa.

Falando ao apresentador de rádio conservador Jack Posobiec na quarta-feira, Greene disse que acordou com batidas em sua porta e viu pessoas e luzes do lado de fora de sua casa. “Eu pulei da cama, vesti minhas roupas e peguei minha arma” ela disse a Posobiec, acrescentando que imediatamente antes de atender a porta, ela colocou a arma de fogo em “instinto.”













Depois de abrir a porta para os policiais com suas armas em punho, Greene disse que convidou os policiais para dentro e explicou que houve um mal-entendido. Um oficial disse a ela que ela estava “esmagada”, uma tática que pode ter consequências letais se os policiais forem levados às pressas para o que acreditam ser uma situação potencialmente violenta.

Explicando que ela poderia ter sido baleada se ela atendesse a porta com a arma em punho, Greene descreveu o incidente como “terrorismo político” e uma tentativa de causar “morte por policial”.

Logo após a primeira chamada para a polícia, o agressor ligou de volta com um “voz gerada por computador” e admitiu ter tentado “golpe” Greene, alegando ter sido “chateado com a posição da Sra. Greene sobre os ‘direitos dos jovens transgêneros’, conforme boletim de ocorrência policial.

Um conservador convicto, Greene apresentou um projeto de lei na semana passada que tornaria crime fornecer os chamados “cuidado de afirmação de gênero” aos menores. Este termo, que abrange tudo, desde drogas bloqueadoras da puberdade e terapia hormonal até cirurgia de mudança de sexo, é “realmente, abuso infantil”, Greene disse ao apresentador da Fox News Tucker Carlson na quinta-feira.

Mais de uma dúzia de republicanos da Câmara co-patrocinaram o projeto de Greene.