Ilhas perto da Austrália podem ser vendidas para a China — CMIO

A Austrália está fazendo muito para desafiar a China sem comprar as Ilhas do Conflito, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese à mídia local.

As ilhas, que o atual proprietário ameaçou vender a Pequim, compreendem 21 atóis de coral localizados na costa leste da Austrália, entre Papua Nova Guiné e as Ilhas Salomão.

Observando que os Conflicts são apenas algumas das mais de 500 ilhas naquela área, Albanese argumentou que os contribuintes australianos não estavam em posição de comprar todas elas apenas para que a China não se apossasse de nenhuma delas.

Além disso, abriria um terrível precedente. “Se os vendedores de ativos viessem pela mídia [to] dizer: ‘Eu quero que a Austrália compre isso ou então há implicações, vamos vendê-lo para a China’, pense sobre onde isso termina, em termos de contribuintes,” ele disse.

O atual proprietário das ilhas, o empresário aposentado Ian Gowrie-Smith, enviou um e-mail à ministra das Relações Exteriores Penny Wong em junho com uma oferta para vendê-las por ASD $ 36 milhões (US $ 25 milhões). Localizados estrategicamente perto de uma das principais rotas marítimas da Austrália e dos três cabos de dados maciços que transportam os dados da Austrália ao longo do fundo do oceano, eles representam um interesse de segurança nacional adicional, dada a recente assinatura de um pacto de segurança pelas Ilhas Salomão com a China, apontou ele, alertando que se ele não recebesse uma resposta, ele os venderia para Pequim.













Sem resposta, Gowrie-Smith fez as rondas da mídia, declarando que ele era “perplexo” pelo desinteresse dado que pelo menos um dos atóis poderia caber em uma pista militar e reivindicando seu “agente” já estava conversando com compradores chineses. “não sei se [the proposed deals] são de natureza estratégica, mas o fato é que eles têm o dinheiro,” ele disse.

Albanese insistiu que seu governo era superior ao de seu antecessor na projeção de poder regional contra a China, citando visitas a várias nações do Pacífico desde que assumiu em maio. “Vamos dar uma olhada nessa transação específica”, ele permitiu antes de explicar que é realmente um problema para Papua Nova Guiné, cujo território soberano as ilhas estão localizadas.