Governo dos EUA quer mais agricultores não brancos — CMIO

Washington anunciou US$ 550 milhões em financiamento adicional para estimular mais diversidade nas indústrias agrícolas

O governo do presidente Joe Biden está distribuindo US$ 550 milhões para programas para ajudar agricultores pobres e aumentar a diversidade racial nas carreiras agrícolas, somando-se ao seu anterior “equidade” gastos dos produtores de alimentos.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anunciou um novo financiamento na quarta-feira, dizendo que visa ajudar “insuficiente” produtores têm acesso à terra, capital e mercados e para treinar “a próxima geração diversificada de profissionais agrícolas”. As metas de gastos excessivos “agricultores de cor”, ou seja, aqueles com cores de pele diferentes do branco.

O anúncio segue um esforço fracassado do governo Biden de fornecer perdão da dívida apenas a agricultores não brancos por meio de uma lei de alívio Covid-19 de março de 2021. Um juiz federal decidiu em junho de 2021 que o alívio da dívida com base racial era inconstitucionalmente discriminatório.













Um projeto de lei de impostos e gastos de US$ 739 bilhões que o Partido Democrata de Biden aprovou no Congresso no início deste mês permitiu que o USDA fizesse outra tentativa de diversidade, desta vez usando uma linguagem mais ampla em relação à elegibilidade para evitar desafios judiciais. O pacote de gastos anunciado na quarta-feira faz parte do esforço. O USDA também planeja oferecer um novo programa de alívio da dívida para “Economicamente angustiado” agricultores – não apenas aqueles que não são brancos – de preferência até outubro, quando uma moratória relacionada ao Covid sobre execuções de hipotecas está programada para terminar.

Por enquanto, o USDA disse que forneceria US$ 300 milhões para projetos para ajudar produtores agrícolas em dificuldades, incluindo aqueles que são pobres, veteranos ou “agricultores de cor”. Embora os agricultores brancos não sejam tecnicamente excluídos dos programas, a agência disse que visa ajudar “insuficiente” grupos que foram discriminados no passado.

O USDA também está destinando US$ 250 milhões para criar oportunidades de desenvolvimento de carreira em “instituições a serviço de minorias”. Faculdades historicamente negras, instituições nativas americanas e “instituições hispânicas certificadas” será elegível para solicitar subsídios no âmbito do programa. Muitos dos alunos que participam vão acabar com empregos no governo federal.













Os novos planos de gastos são “o mais recente de uma série de anúncios que impulsionam o compromisso histórico do USDA de erradicar gerações de racismo sistêmico, centralizar a equidade na tomada de decisões e na formulação de políticas”. e fomentar um “força de trabalho diversificada, moderna e inclusiva”, disse a agência.

Nem todo mundo está feliz que a agência foi forçada a ampliar a elegibilidade para seus subsídios. Comentando as mudanças no esquema de alívio da dívida, o fazendeiro da Virgínia John Boyd Jr., presidente da Black Farmers Association, disse à CNN na semana passada que o programa seria menos justo do que o planejado anteriormente. “Agora eles estão usando uma linguagem muito ampla que inclui agricultores brancos e outras formas de discriminação, incluindo idade”, ele disse. “Em vez de obter o que já tínhamos, estamos competindo com outros agora.”