Aluguéis nos EUA sobem para outro recorde histórico – CMIO

A taxa média de aluguel da América estabeleceu um novo recorde pelo 17º mês consecutivo, subindo mais de 12% em relação ao ano anterior

Os americanos continuam sendo atingidos por aumentos ininterruptos em seu custo de vida, com o último indicador mostrando que as taxas de aluguel de imóveis atingiram novos recordes por 17 meses consecutivos.

O aluguel médio mensal nas 50 maiores áreas metropolitanas saltou para US$ 1.879 em julho, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior, informou o Realtor.com na quarta-feira. Os dados são baseados nas listagens do Realtor.com para estúdios, residências de um e dois quartos, o que significa que apartamentos e casas maiores são excluídos da mediana.

Embora os aluguéis ainda estejam subindo a um ritmo de dois dígitos, a taxa de aumento esfriou em relação ao pico de 17,3% em janeiro. O ganho mais recente segue um aumento de 14,1% em relação ao ano anterior em junho.

“Os proprietários diminuíram o tamanho dos aumentos dos aluguéis, mas muitos inquilinos ainda estão sentindo o aperto em seus orçamentos mensais”. A economista-chefe do Realtor.com, Danielle Hale, disse. “Mesmo com os custos mais altos de comida, mantimentos e transporte, o aumento das despesas com aluguel e moradia é a maior fonte de tensão financeira.”













A taxa de inflação de referência dos EUA subiu 8,5% em julho, depois de saltar para uma alta de 40 anos de 9,1% em junho. E com o banco central do país elevando as taxas de juros para conter a inflação, as taxas de hipotecas dos EUA subiram para o nível mais alto desde novembro de 2008, tornando mais difícil para os inquilinos comprar casas.

As vendas de casas novas caíram 29,6% no ano em julho, informou o US Census Bureau na terça-feira. No entanto, mesmo com a desaceleração da demanda, o preço médio de uma casa recém-construída subiu para US$ 546.800, um aumento de 23% em relação ao ano anterior.

“Muitos inquilinos são simplesmente eliminados”, disse Hal. “Entre a inflação em alta, os preços mais altos do gás e os mercados de ações e criptomoedas sofrendo, eles têm menos dinheiro disponível para gastar mais em moradia”.

Inflação nos EUA acelera para máxima de 40 anos

Os maiores aumentos de aluguel em julho foram em Miami, com 26,2%, e na região de Nova York, com 25,4%. O Realtor.com disse que houve guerras de lances por apartamentos e longas filas para casas abertas na cidade de Nova York, onde os aluguéis subiram 38,3% em julho, quase triplicando a taxa de aumento nos subúrbios ao redor. Boston, Chicago e Orlando, Flórida, também tiveram aumentos anuais superiores a 20%.