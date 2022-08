O ‘ministério do clima’ canadense terá armazenamento de armas e salas de detenção – mídia – CMIO

A instalação para os novos policiais climáticos de Trudeau inclui um enorme espaço de armazenamento de armas de fogo e salas de interrogatório

Uma instalação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Canadá (ECCC) em construção em Winnipeg inclui uma sala de armazenamento de armas de fogo considerável, bem como várias salas de provas e salas de interrogatório, de acordo com a CounterSignal. A agência, que afirma ter recebido uma cópia vazada dos planos arquitetônicos elaborados por uma empresa de Winnipeg, publicou um instantâneo mostrando alguns dos rótulos mais perturbadores na terça-feira.

O amplo edifício de 50.000 pés quadrados também abriga laboratórios biológicos, escritórios de relações com a mídia, uma estação de previsão do tempo e – talvez o mais perturbador, dadas as implicações – instalações para abrigar centenas de pessoas, incluindo “oficiais de fiscalização” trabalhando para o ECC.

o “oficiais de fiscalização” são essencialmente policiais do clima, dotados de autoridade equivalente pela Lei de Avaliação de Impacto de 2019, que pretende ser uma legislação que visa reduzir o impacto da energia, agricultura e outros grandes projetos nas comunidades indígenas e no meio ambiente. Eles podem entrar em qualquer propriedade sem mandado para verificar o cumprimento do IAA, tirar fotos, acessar computadores, telefones e outros dispositivos, dar ordens a quem operar máquinas ou até mesmo exigir que as instalações sejam desocupadas e o acesso futuro proibido.

De acordo com um anúncio de emprego no Indeed.com, o Canadá está atualmente contratando esses “oficiais de fiscalização” para fazer cumprir os regulamentos de poluição. Eles recebem uma autorização de segurança secreta e armas restritas, que carregam – junto com algemas – em quaisquer condições ambientais que Ottawa exija que eles inspecionem.

Agentes da ECCC foram vistos no início desta semana em terras agrícolas privadas em Saskatchewan, onde alegaram estar coletando amostras de água para medir os níveis de nitrato. O primeiro-ministro Scott Moe exigiu saber para que a agência planejava usar as amostras e por que isso estava sendo feito sem a permissão e o conhecimento dos agricultores.

Muitos agricultores temem que o primeiro-ministro possa seguir os passos de seu colega na Holanda, cujas restrições planejadas ao uso de fertilizantes ameaçam tirar a maioria dos agricultores holandeses de suas terras. Em 2020, Trudeau anunciou planos para reduzir as emissões de fertilizantes em 30% nos próximos 10 anos, o que não apenas reduzirá o rendimento das colheitas e impossibilitará o cultivo de alimentos, mas, dizem os defensores da indústria de fertilizantes, não reduzirá nem mesmo as emissões de carbono.