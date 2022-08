Rússia processa Finlândia por projeto nuclear – mídia — CMIO

Rosatom entrou com ação legal depois que seu parceiro finlandês rescindiu unilateralmente seu contrato de construção

A gigante estatal russa de energia Rosatom entrou com seis processos no total de US$ 3 bilhões contra a empresa finlandesa Fennovoima pela rescisão de um contrato para a construção de uma usina nuclear na península finlandesa de Hanhikivi, informou a agência de notícias Interfax na terça-feira, citando representantes da Rosatom.

O relatório veio depois que o CEO da Fennovoima, Joachim Specht, disse à agência de notícias Helsingin Sanomat na segunda-feira que sua empresa havia iniciado um processo de arbitragem contra a Rosatom. A empresa finlandesa está exigindo a devolução dos fundos alocados para o projeto da usina nuclear devido a atrasos na construção, pelos quais Fennovoima culpa a empresa russa. O lado finlandês quer € 2 bilhões (quase US$ 2 bilhões) em compensação da Rosatom, dos quais € 800 milhões cobririam o adiantamento feito pela Fennovoima ao Projeto RAOS (subsidiária finlandesa da Rosatom), disse Specht.

“As informações contidas na entrevista do Sr. Specht de que a Rosatom ainda não iniciou os procedimentos legais não são verdadeiras. A Rosatom já entrou com seis ações judiciais no valor total de US$ 3 bilhões”, disseram representantes da Rosatom à Interfax. De acordo com declarações anteriores do diretor-geral da Rosatom, Aleksey Likhachev, a Fennovoima não tinha motivos para cancelar o contrato, e a Rosatom estava pronta para solicitar uma arbitragem internacional para recuperar os fundos gastos no projeto até agora.

Segundo Specht, a Rosatom alertou a Fennovoima, da qual detém 34% de participação, sobre possíveis atrasos no projeto no início de 2022, alertando para o risco de adiar o projeto por vários anos.

No início de maio, o lado finlandês rescindiu unilateralmente o contrato com a Rosatom e posteriormente retirou o pedido de licença para construção. Fennovoima disse que o projeto, acordado em 2013, já estava atrasado há vários anos, e que a operação militar russa na Ucrânia exacerbou ainda mais os riscos para sua implementação bem-sucedida.

