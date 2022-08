Inflação ‘consome’ poupança alemã – estudo — CMIO

Os fundos reservados durante os bloqueios do Covid-19 agora derreteram devido ao aumento dos preços, dizem pesquisadores do IFO

A inflação esgotou em grande parte as economias que os alemães conseguiram acumular nos últimos dois anos, mostra um relatório do IFO Economic Institute, com sede em Munique, publicado na terça-feira.

Segundo o relatório, o alemão “famílias particulares pouparam muito dinheiro durante os dois [Covid-19] anos”, uma vez que os rendimentos disponíveis foram estabilizados pelo amplo apoio do governo, enquanto as oportunidades de consumo foram severamente restringidas. As estimativas mostram que a taxa de poupança foi em média de 15,5% em 2020 e 2021, significativamente superior aos cinco anos anteriores (10,6%). Como resultado, as chamadas poupanças excedentárias atingiram pouco menos de 200 bilhões de euros.

No entanto, essas economias já desapareceram.

“A inflação corrói a poupança excedente… Os dados das estatísticas do balanço das instituições financeiras mostram que esses depósitos superavitários foram quase totalmente eliminados até o final do primeiro trimestre de 2022”, diz o IFO no relatório. Além disso, refere que no segundo trimestre do ano, esta ‘despoupança’ continuou, empurrando o volume de depósitos bancários totais abaixo do nível médio dos últimos cinco anos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemanha em risco de desindustrialização – Bloomberg

“As almofadas de poupança do período do coronavírus já foram usadas em muitas famílias. Ao mesmo tempo, é provável que os preços ao consumidor continuem a subir acentuadamente. Há, portanto, muitos indícios de que o consumo privado deixará de ser a força motriz da economia alemã pelo resto do ano,” concluem os pesquisadores do IFO.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT