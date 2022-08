Base dos EUA na Síria perto da fronteira com o Iraque é atingida por mísseis

Uma base americana localizada na província de Deir ez-Zor, no nordeste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, foi alvo de um ataque de mísseis nesta quarta-feira (24) . Segundo uma fonte das forças de segurança iraquianas, ninguém ficou ferido.

De acordo com um comunicado do Comando Central dos EUA (CENTCOM), dedicado à Ásia Central e ao Oriente Médio, o bombardeio dos militares dos EUA foi direcionado a grupos apoiados pelo Irã na em Deir ez-Zor. O porta-voz do comando militar, Joe Buccino, disse que os ataques visaram a infraestrutura usada por grupos ligados ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), do Irã.