País da UE sugere que Nord Stream 2 seja desmantelado — CMIO

O presidente da Polônia diz que isso seria uma retaliação apropriada pelo conflito na Ucrânia

O presidente polonês, Andrzej Duda, pediu na terça-feira um ‘desmantelamento completo’ do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia.

“Quando a Rússia está em guerra contra a Ucrânia, quando ataca, ocupa, a mudança de política no Ocidente implica não só a suspensão do Nord Stream 2, mas também a liquidação, o desmantelamento completo do gasoduto,”, disse ele durante uma visita a Kiev.

O Nord Stream 2, um oleoduto sob o Mar Báltico da Rússia à Alemanha, foi concluído no ano passado, mas não havia sido colocado em operação devido a contratempos burocráticos em sua certificação em Berlim antes do início do conflito na Ucrânia.

As opiniões na Europa variam sobre qual deve ser o destino do gasoduto, já que a região está lutando com a diminuição do fornecimento de gás, enquanto o Nord Stream 2 pode fornecer 55 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás anualmente. O vice-presidente do Bundestag da Alemanha, Wolfgang Kubicki, por exemplo, pediu na semana passada a ativação do gasoduto “O mais breve possível” para encher os depósitos de gás europeus antes do inverno.

“O gás via Nord Stream 2 não é mais imoral do que o que vem via Nord Stream. É apenas um tubo diferente. Não há razão para não abrir o Nord Stream 2,” ele disse.

