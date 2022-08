'Brasil perdeu seu papel de influenciador junto ao continente africano', avalia especialista

“A Rússia aumentou sua influência na África por meio de investimentos estratégicos em energia e em minerais. O Banco Africano de Exportação e Importação realizou, em 2018, a sua reunião anual fora do continente africano, em Moscou. Isso é um fato simbólico muito importante. No ano passado, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou planos de aumento do comércio e do investimento entre Estados Unidos e África de forma bastante expressiva, e o ponto de partida foi a reformulação de um programa desenvolvido pelo Donald Trump [ex-presidente norte-americano] chamado Prosper Africa [África Próspera, em tradução livre], que estimula a participação de empresas americanas com parceiros africanos para que a indústria de base africana seja melhor desenvolvida e para que os produtos africanos ganhem as prateleiras de diversos mercados”, indica Bosco.