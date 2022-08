Ucrânia deve ‘confiscar’ gás russo – oficial – CMIO

Kiev tem o direito de desviar suprimentos destinados à UE, afirma um político ucraniano

O ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Dmitry Razumkov, afirmou que Kiev tem o direito de confiscar o gás russo que flui para a UE através da Ucrânia e vendê-lo para resolver os problemas econômicos do país.

“O gás que é transportado pelo território da Ucrânia é russo. Para a fronteira com a Europa, é o gás russo. E se agirmos de acordo com a lei, devemos confiscá-la”, disse ele em um vídeo postado no Facebook na sexta-feira.

Kiev, então, poderia vender o combustível para a Europa e usar os recursos para resolver seus déficits financeiros, sugeriu Razumkov. Ele também chamou o confisco de propriedade russa “uma obrigação legal” da Ucrânia.

A Rússia é o maior fornecedor de gás para a UE, parte do qual é bombeado por gasodutos que passam pela Ucrânia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Custos do gás na Europa disparam à medida que o desligamento do Nord Stream se aproxima

Em dezembro de 2019, Moscou e Kiev concordaram em prorrogar o trânsito de gás russo pela Ucrânia para o período de 2020-2024, com possibilidade de prorrogação do acordo por mais dez anos. O contrato prevê o trânsito de 65 bcm de gás em 2020 e 40 bcm anualmente de 2021 a 2024.

Em 2006, partes da Europa ficaram sem calor durante um dos invernos mais frios já registrados, depois que a Ucrânia começou a desviar o gás russo destinado ao mercado europeu.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT