Os preços da eletricidade disparam na França — CMIO

Isso significa que o preço da eletricidade no país ultrapassou em muito o custo médio em toda a UE, que é de cerca de € 600 por megawatt-hora. Dito isto, os preços na Áustria, Bélgica e Holanda também cresceram na terça-feira.

Os preços da energia têm subido em toda a UE à medida que o fornecimento de gás da Rússia diminuiu e muitos países europeus dependem do gás natural para produzir eletricidade. Embora a França não seja tão dependente quanto a Alemanha do gás russo, gerando cerca de três quartos de sua eletricidade a partir de usinas nucleares, o governo ainda teme que possa introduzir reduções obrigatórias no uso de energia durante a estação de aquecimento.

“Os principais atores, agências governamentais e empresas, devem reduzir o consumo de gás e eletricidade, porque os dois sistemas estão interligados”, disse. A ministra da Energia francesa, Agnes Pannier-Runacher, disse à televisão CNews no início deste mês.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT