Superiate apreendido de bilionário russo é leiloado – CMIO

O navio de luxo foi o primeiro leilão público de um bem confiscado sob sanções ocidentais

Um superiate de US$ 75 milhões ligado ao bilionário do aço russo sancionado Dmitry Pumpyansky foi leiloado na terça-feira em Gibraltar, segundo relatos da mídia, citando fontes judiciais.

O navio de cinco andares e 72 metros (236 pés) Axioma atraiu 63 licitações e foi vendido em benefício do banco de investimento americano JPMorgan Chase, que afirma que Pumpyansky deve mais de US$ 20 milhões.

A embarcação possui seis luxuosas cabines de hóspedes, piscina, sala de cinema 3D, além de academia, jacuzzi e spa totalmente equipado. Foi apreendido em março depois de ter atracado em Gibraltar.

Segundo a Bloomberg, o Gabinete do Almirantado Marshall em Gibraltar afirmou na terça-feira que o valor das propostas seladas e as informações sobre os licitantes são confidenciais. Assim que a transação for concluída, serão divulgadas informações sobre a venda, que será em cerca de duas semanas, elaborou.

Dezenas de superiates pertencentes a russos ricos foram confiscados em todo o mundo como parte das sanções ocidentais. Axioma é o primeiro a ser vendido.

