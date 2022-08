Sul-africanos fazem paralisação nacional contra o governo por situação econômica: 'Último recurso'

“Quer fiquemos em 2024 [no governo] ou não, não vamos lidar com isso se nossa base for o medo da perder o poder. A única maneira de permanecermos em 2024 é restaurarmos as intenções históricas do ANC [sigla em inglês do partido Congresso Nacional Africano], de trabalhar duro até reverter a situação econômica”, afirmou o ministro.