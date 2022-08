Pedro Sánchez vai à Colômbia e oferece Espanha para sediar acordos entre governo colombiano e ELN

Em visita à Colômbia nesta quarta-feira (24), o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez , ofereceu seu país para sediar as conversas entre o governo colombiano e a última guerrilha ativa no país, o ELN .

“Estamos interessados ​​em ajudar de todas as formas possíveis para estabelecer a paz na Colômbia, ajudando com o que o governo pedir. Nós nos oferecemos para ajudar em tudo que possa servir para alcançar a paz, e nos oferecemos para sediar essas negociações”, afirmou Sánchez citado pelo jornal O Globo.

No entanto, a realização das reuniões na Espanha poderia encontrar alguns problemas legais , como as ordens de busca e captura ou extradição que pairam sobre alguns dos guerrilheiros .

Há duas semanas atrás, o governo de Petro – que no âmbito da iniciativa para estabelecer a paz com a guerrilha cumpre promessa de campanha – enviou uma delegação colombiana a Cuba para sondar a disposição de guerrilheiros do ELN, radicados em Havana desde 2018, para negociar um acordo de paz.

O chefe da guerrilha, Eliécer Erlinto Chamorro, sinalizou que está disposto a conversar, desde que essa nova rodada de negociações comece do ponto onde parou com [o ex-presidente da Colômbia] Juan Manuel Santos, que também negociou o acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), em 2016, pondo fim a cinco décadas de conflito.