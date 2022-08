Taiwan planeja aumentar orçamento de defesa para um recorde

A chefe de gabinete de Taiwan, Tsai Ing-wen, tem falado constantemente sobre a necessidade de melhorar a capacidade de defesa da ilha e aumentar o orçamento de defesa nos últimos anos. Mas mesmo apesar do crescimento recorde, o orçamento de defesa de Taiwan ainda é mais de 10 vezes menor do que os gastos militares da China continental. Assim, de acordo com o orçamento para 2022, a China pretende aumentar os gastos militares em 7,1% e elevar o orçamento militar para 1,45 trilhão de yuans (229,5 bilhões de dólares).