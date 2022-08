WASHINGTON, 25 de agosto – RIA Novosti. O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) pode estar tentando provocar as autoridades russas ao uso excessivo da força, inclusive por meio do assassinato de Daria Dugina, Richard Black, ex-senador do estado norte-americano da Virgínia, expressou essa opinião em entrevista ao RIA Novosti.

A jornalista e cientista política Daria Dugina morreu na noite de 20 de agosto em uma explosão de carro na rodovia Mozhaisk, no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse na segunda-feira que os serviços especiais ucranianos estavam por trás do assassinato de Dugina, o autor era a cidadã ucraniana Natalya Vovk, que chegou à Rússia com sua filha em 23 de julho. Segundo o FSB, após uma explosão controlada do carro, o autor do assassinato e sua filha partiram para a Estônia pela região de Pskov.