Petro diz que narcotraficantes que não negociarem serão extraditados da Colômbia para os EUA

Petro indicou que a proposta foi feita durante reunião com representantes do governo dos EUA, na terça-feira (23), e enfatizou que é apenas uma iniciativa e que há outras que serão ouvidas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden .

“Os traficantes que não negociarem com o Estado irão para os Estados Unidos, os traficantes que negociarem e reincidirem serão extraditados e os traficantes que deixarem definitivamente o narcotráfico não serão extraditados”, disse o presidente colombiano.

El presidente Gustavo Petro está revelando que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano no serán extraditados a Estados Unidos. La propuesta fue presentada a la delegación del presidente Biden que estuvo en las últimas horas en el país. #VocestSonidos pic.twitter.com/RK8c5jurJ7

O presidente Gustavo Petro está revelando que traficantes de drogas que negociam com o Estado colombiano não serão extraditados para os Estados Unidos. A proposta foi apresentada à delegação do presidente Biden que esteve no país nas últimas horas.