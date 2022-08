Coreia do Norte relata 4 novos casos de 'febre' 2 semanas após declarar vitória contra a COVID–19

Conforme publicou a agência sul-coreana Yonhap, as autoridades sanitárias norte-coreanas isolaram a área e mobilizaram equipes de ação contra epidemias para investigar a causa do surto e realizar testes na região.

No dia 10 de agosto, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou a vitória sobre o surto do novo coronavírus no país. Diante do anúncio, Kim revogou medidas de emergência contra epidemias, três meses após a nação asiática confirmar o primeiro caso da doença.

© AP Photo / KRT O presidente norte-coreano, Kim Jong-un, usa uma máscara de proteção durante encontro, após a descoberta de um surto de COVID-19 na capital Pyongyang, Coreia do Norte, 12 de maio de 2022 O presidente norte-coreano, Kim Jong-un, usa uma máscara de proteção durante encontro, após a descoberta de um surto de COVID-19 na capital Pyongyang, Coreia do Norte, 12 de maio de 2022 © AP Photo / KRT

No mesmo dia, Kim Yo-jong, irmã da liderança norte-coreana e diretora do Departamento do Comitê Central Do Partido Dos Trabalhadores da Coreia, acusou a Coreia do Sul de trazer a doença ao território norte-coreano.

O primeiro caso de COVID-19 na Coreia do Norte foi registrado em maio deste ano. Em julho, a Pyongyang identificou que o início do surto teria ocorrido na vila de Ipho, localizada próximo da fronteira com a vizinha do sul. Conforme as autoridades norte-coreanas, um soldado de 18 anos e uma criança de cinco anos seriam suspeitos de terem sido os primeiros infectados.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor