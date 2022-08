Legislador dos EUA critica Alemanha e diz que Ucrânia está 'perdendo lentamente'

“[Vladimir] Zelensky está convencido de que se ele for isolado do mar Negro, ele não é mais viável como país. E no final […] ele tem que ir para a ofensiva para recuperar o ímpeto ou mais uma vez a Rússia vai avançar”, afirmou o ex-militar e membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos EUA, em entrevista à emissora Fox News.