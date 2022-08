Empresa japonesa permanecerá no projeto russo de exploração de gás Sakhalin-2, diz mídia local

Conforme publicou a agência especializada Nikkei, a Mitsubishi pela permanência no Sakhalin-2. Com isso, a empresa se junta à também japonesa Mitsui & Co., que recentemente decidiu notificar o lado russo sobre sua continuidade no projeto.

A expectativa é de que ambas as empresas anunciem oficialmente suas decisões até o final do mês com uma análise detalhada das ações por parte do lado russo. A agência disse também que ainda não se sabe se as empresas japonesas receberão a aprovação da Rússia após a notificação.

Na semana passada, o novo ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Yasutoshi Nishimura, realizou um encontro com representantes das duas empresas para pedir que as companhias mantivessem suas participações no projeto russo.

Nishimura destacou que a manutenção da presença das empresas japonesas no Sakhalin-2 seria importante em termos de segurança energética e fornecimento estável de energia para o Japão. O Sakhalin-2 garante ao Japão 10% de suas importações totais de gás natural liquefeito (GNL).

50% Em julho, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que permite à Rússia criar uma nova operadora para assumir o comando do Sakhalin-2, a Sakhalin Energy Investment Co. A expectativa é de que nessa nova fase, a estatal russa Gazprom mantenha participação majoritária de mais uma ação no projeto.

Já a petrolífera Shell deve vender sua participação de 27,5% no Sakhalin-2. As japonesas Mitsui e Mitsubishi devem manter suas participações de 12,5% e 10%, respectivamente.

O projeto Sakhalin-2 explora duas reservas no Extremo Oriente da Rússia, localizadas no nordeste da plataforma de Sacalina, no mar de Okhotsk. A infraestrutura envolvida inclui três plataformas offshore, uma instalação integrada de processamento terrestre, um terminal de transporte de petróleo e uma usina de GNL com capacidade de 9,6 milhões de toneladas por ano.





