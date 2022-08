Centro econômico da China fica escuro – CMIO

Xangai desligou a iluminação decorativa em meio à crescente demanda de eletricidade causada por uma onda de calor

As luzes estão apagadas nos arranha-céus à beira-rio de Xangai e em outros edifícios que dão ao centro econômico da China sua aparência icônica. Autoridades da cidade disseram que a medida visa aliviar a pressão sobre a rede nacional em meio ao aumento do consumo de eletricidade causado por uma onda de calor.

Em um comunicado divulgado no domingo, as autoridades anunciaram que “iluminação da paisagem” no famoso distrito de Bund da cidade seria desligado por dois dias a partir de segunda-feira. A mesma medida será aplicada a outdoors e telas de vídeo em ambos os lados do rio Huangpu, esclareceram as autoridades da cidade.

A decisão ocorre em meio a uma onda de calor em andamento que atingiu várias províncias da China e aumentou o consumo de eletricidade. Com temperaturas chegando a 45 graus Celsius (113 graus F), o aumento do uso de condicionadores de ar aumentou consideravelmente a demanda de energia. Além disso, os níveis de água em partes do rio Yangtze, a principal via fluvial da China, caíram significativamente, pressionando ainda mais as usinas hidrelétricas que fornecem eletricidade a alguns dos centros econômicos mais desenvolvidos e consumidores de energia da China.













A situação é tão grave que no domingo as autoridades da província de Sichuan, no sudoeste, estenderam por mais quatro dias um esquema de racionamento de energia imposto anteriormente para consumidores industriais.

“Desde julho deste ano, a província enfrenta as temperaturas mais altas extremas, as menores chuvas no período correspondente da história… {e} a maior carga de energia da história,”, explicaram as autoridades.

A decisão fez com que várias fábricas de automóveis, incluindo as operadas pela Toyota e pela Tesla de Elon Musk, parassem a produção, conforme relatado pelo canal de notícias chinês Caixin.

Alguns especialistas já alertaram que os cortes de energia em Sichuan podem afetar as cadeias de suprimentos globais, já que a província também abriga alguns grandes fabricantes de peças.