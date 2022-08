EUA podem estar preparando ucranianos para ‘combate mais próximo’ – WaPo – CMIO

O mais recente pacote de armas do Pentágono para Kiev pode indicar uma contra-ofensiva iminente, sugere o jornal

Os EUA podem estar ajudando a Ucrânia a se preparar para uma contra-ofensiva iminente contra a Rússia, afirmou o Washington Post, apontando para o tipo de armamento que compõe o último lote de ajuda militar prometida a Kiev pelo Pentágono.

Enquanto as remessas anteriores davam ênfase especial aos obuseiros M777 e vários sistemas de lançamento de foguetes HIMARS, o pacote recém-anunciado de US$ 800 milhões apresenta 40 veículos resistentes a bombas (MRAP) e lançadores de mísseis com alcance mais curto.

A blindagem MRAP destina-se a proteger o pessoal de explosões e balas, enquanto os rolos presos à frente do veículo ajudam a criar passagens nos campos minados.

Um alto funcionário da defesa dos EUA, que falou com repórteres esta semana sob condição de anonimato, observou que o “a remoção de minas é um bom exemplo de como os ucranianos precisarão desse tipo de capacidade para impulsionar suas forças e retomar o território.”













Washington também prometeu fornecer a Kiev mísseis TOW, que o Post observa que podem ser montados em um tripé pesado ou em um veículo como um Humvee, permitindo que as tropas disparem um míssil e saiam rapidamente para evitar o fogo de retorno.

A última parcela também inclui rifles sem recuo Carl Gustav e 2.000 rodadas para eles. O alcance dessa arma de algumas centenas de metros é muito mais próximo do que a distância entre as forças ucranianas e russas ao longo da maior parte da linha de frente no momento.

No entanto, Rob Lee, membro sênior do Instituto de Pesquisa em Política Externa e especialista em militares russos, disse ao Post que a composição do último lote de armas não é prova de uma contra-ofensiva iminente.

Washington poderia simplesmente estar mergulhando em ações das quais já estava se desfazendo para evitar o envio de outras armas avançadas para a Ucrânia. Por exemplo, os EUA já planejavam aposentar Humvees, MRAPs e mísseis TOW.

“Eu não ficaria surpreso se houvesse um elemento econômico nisso,”Lee concluiu.