País da UE enviando tanques de fabricação soviética para a Ucrânia – mídia – CMIO

A Eslováquia entregará T-72s a Kiev em troca de blindagem da Alemanha, informa o Business Insider

A Eslováquia está pronta para fornecer à Ucrânia tanques de fabricação soviética em troca de receber um lote de panzers alemães de Berlim, informou o Business Insider na terça-feira.

De acordo com fontes do governo do canal, a Eslováquia enviará 30 tanques T-72 para a Ucrânia em um esforço para ajudar Kiev a combater a ofensiva militar da Rússia. A Alemanha, por sua vez, entregará 15 tanques Leopard 2 para a Eslováquia. O acordo deve ser anunciado ainda esta semana e o primeiro lote de armamento deve chegar ao país do Leste Europeu até o final do ano.

A troca quase falhou em junho, com o Ministério da Defesa eslovaco dizendo na época que 15 panzers eram um substituto muito pequeno.

"A Eslováquia possui 30 tanques T-72. Portanto, 15 tanques de batalha principais Leopard não podem ser uma solução para nós, pois precisamos de 30 tanques de batalha principais para um batalhão de tanques", disse uma porta-voz do ministério na época.













Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Eslováquia anunciou que enviaria à Ucrânia 30 veículos BVP-1 de combate de infantaria, enquanto receberia 15 tanques Leopard 2-A4 da Alemanha. Segundo o ministério, o acordo também inclui munições, peças de reposição e treinamentos complexos. Não está claro se o último acordo está vinculado à troca de anéis de tanque relatada.

Anteriormente, a Eslováquia doou um sistema de defesa aérea S-300 para Kiev, bem como helicópteros e obuses autopropulsados ​​​​de fabricação soviética, além de sugerir que pode enviar jatos de combate MiG-29 para Kiev.

A Alemanha também interveio para ajudar a Ucrânia fornecendo às forças de Kiev milhares de mísseis antitanque e antiaéreos portáteis, dezenas de milhares de minas antitanque, bem como milhões de cartuchos de munição. Berlim também entregou vários obuseiros PzH 2000, a maioria dos quais, no entanto, está fora de serviço.