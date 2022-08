Ex-executivo alega segurança ‘imprudente’ no Twitter – mídia – CMIO

Um hacker que foi contratado para reforçar a segurança cibernética da empresa Big Tech alertou que suas políticas colocam em risco a segurança nacional

Peiter “Mug” Zatko, o notório hacker que o Twitter contratou em 2020 para reforçar sua segurança cibernética, teria alertado que a gigante da mídia social tem políticas imprudentes e negligentes que representam riscos não apenas para seus usuários, mas também para a segurança nacional e o sistema democrático de governo dos Estados Unidos.

Zatko, que foi demitido pelo Twitter no início deste ano, apresentou uma queixa de denunciante a membros do Congresso e agências reguladoras federais, informaram o Washington Post e a CNN na terça-feira. O documento de 84 páginas, que foi enviado no mês passado e depois vazado para os meios de comunicação, alegava que os executivos do Twitter tentaram encobrir as vulnerabilidades de segurança da empresa, incluindo o fato de que metade de seus servidores rodam em servidores desatualizados e arriscados. Programas.

Muitos funcionários do Twitter têm acesso aos dados e controles centrais mais confidenciais da plataforma, e um ou mais funcionários atuais podem estar trabalhando para um serviço de inteligência estrangeiro, afirmou Zatko. Ele disse que as vulnerabilidades de segurança podem permitir espionagem, hackers, manipulação eleitoral e campanhas de desinformação.













Zatko também afirmou que os executivos do Twitter não estão motivados a verificar o verdadeiro número de contas de bots na plataforma porque eles têm bônus de até US$ 10 milhões vinculados ao número de usuários e nenhum incentivo para reduzir o spam, segundo a CNN. A questão do bot foi central para a decisão do CEO da Tesla, Elon Musk, no mês passado, de cancelar sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões. A empresa processou Musk por quebrar o acordo, mas a alegação de Zatko de que a plataforma tem “muitos milhões” das contas de bot parece ajudar o caso do chefe da Tesla de que o Twitter não tem sido transparente sobre spam.

O ex-diretor de segurança do Twitter alegou que fez sua reclamação de denunciante depois de tentar alertar o conselho da empresa sobre lapsos de segurança, deficiências técnicas e não conformidade com um acordo de privacidade da Comissão Federal de Comércio. Um representante do Twitter disse à CNN que Zatko foi demitido em janeiro por “liderança ineficaz e baixo desempenho”.

“O que vimos até agora é uma narrativa falsa sobre o Twitter e nossas práticas de privacidade e segurança de dados que está repleta de inconsistências e imprecisões e carece de contexto importante”. disse o porta-voz da empresa. “Senhor. As alegações de Zatko e o momento oportunista parecem projetados para capturar a atenção e infligir danos ao Twitter, seus clientes e seus acionistas”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Elon Musk diz que vai comprar o Twitter com uma condição

O senador Dick Durbin (D-Illinois), presidente do Comitê Judiciário do Senado, prometeu investigar a queixa de Zatko e “tome as medidas necessárias para chegar ao fundo dessas alegações alarmantes”. O senador Chuck Grassley (R-Iowa), o principal republicano do comitê, disse que o pedido levantou “graves preocupações de segurança nacional” e questões de privacidade. “Pegue uma plataforma de tecnologia que coleta grandes quantidades de dados de usuários, combine-a com o que parece ser uma infraestrutura de segurança incrivelmente fraca e infunda-a com atores estatais estrangeiros com uma agenda, e você terá uma receita para o desastre.”