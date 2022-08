Cães podem chorar quando se reúnem com donos – estudo – CMIO

Os cães ficam genuinamente emocionados ao ver seus donos após serem separados, de acordo com um novo estudo

Os cães podem chorar ao se reunir com seus donos após um período prolongado de separação, sugere um novo estudo, publicado por uma equipe de pesquisadores japoneses na revista Current Biology. Além disso, os humanos tendem a se preocupar mais com cães chorosos, sugerindo que “lágrimas de emoção” desempenham um papel importante na ligação entre espécies e “pode facilitar as conexões emocionais entre humanos e cães”, de acordo com o estudo.

O estudo é baseado em observações do comportamento de cerca de 20 cães, bem como um teste de lágrima de Schirmer realizado nos cães. Os caninos produziram mais lágrimas ao conhecer seus donos após cinco a sete horas de separação, enquanto conhecer outros humanos com os quais estavam familiarizados não evocou a mesma reação, segundo o estudo.

A produção de lágrimas canina está ligada à oxitocina, o mesmo hormônio-chave envolvido no vínculo social e na reprodução em humanos, sugere o estudo. A aplicação de uma solução contendo oxitocina nos olhos dos cães aumentou a produção de lágrimas de maneira semelhante a quando eles se reuniam com seus donos.













“Neste estudo, demonstramos que os cães secretam lágrimas ao se reunir com seus donos, e nossos dados sugerem que essa secreção de lágrimas é mediada pela ocitocina. Este é o primeiro relato sobre a emoção positiva estimulando a secreção lacrimal em um animal não humano e a oxitocina funcionando na secreção lacrimal.” o estudo lê.

Diferente de qualquer outro animal, “Os cães evoluíram ou foram domesticados através da comunicação com humanos e ganharam habilidades de comunicação de alto nível com humanos usando contato visual”. sugeriu a equipe de pesquisa. Portanto, as lágrimas caninas “podem desempenhar um papel na obtenção de um comportamento protetor ou nutridor de seus donos” de uma maneira semelhante à ligação entre humanos e seus próprios filhos.

As pessoas que participaram da pesquisa apresentaram melhores atitudes em relação aos cães chorosos do que seus colegas de olhos secos. Os participantes viram fotos de cães, alguns dos quais foram tratados com lágrimas artificiais.

“Os participantes humanos avaliaram suas impressões em fotos de cães com ou sem lágrimas artificiais e atribuíram pontuações mais positivas às fotos com lágrimas artificiais. Esses resultados sugerem que as lágrimas provocadas pela emoção podem facilitar as conexões emocionais entre humanos e cães. disse o estudo.