Africanos processam o Reino Unido por abusos da era colonial — CMIO

Os quenianos forçados a deixar suas terras sob o domínio colonial britânico apresentaram um caso a um tribunal europeu

Um grupo de ativistas quenianos entrou com um processo contra o Reino Unido no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (ECHR) na terça-feira. Advogados que representam povos expulsos de suas terras no Vale do Rift, no Quênia, argumentam que o Reino Unido violou a Convenção Européia de Direitos Humanos, da qual é signatário, ao ignorar consistentemente as queixas apresentadas pelas vítimas do domínio colonial.

“O governo do Reino Unido se abaixou e mergulhou e, infelizmente, evitou todas as vias possíveis de reparação”. Joel Kimutai Bosek, representando os povos Kipsigis e Talai, disse. “Não temos escolha a não ser recorrer ao tribunal para nossos clientes para que a história possa ser corrigida.”

O Império Britânico governou o Quênia entre o final do século 19 e 1962. Os povos que viviam no Vale do Rift foram expulsos de suas terras no início do século 20. Hoje, a área ao redor de Kericho, a maior cidade do Vale, é uma importante região de cultivo de chá cultivada por grandes multinacionais.

“Hoje, algumas das empresas de chá mais prósperas do mundo, como Unilever, Williamson Tea, Finlay’s e Lipton, ocupam e cultivam essas terras e continuam a usá-las para gerar lucros consideráveis”. disseram os queixosos em um comunicado.













Anteriormente, os Kipsigis e os Talai levaram sua causa à ONU, onde um painel investigativo especial expressou “questão séria” no ano passado sobre o fracasso de Londres em reconhecer sua parcela de responsabilidade ou emitir um pedido de desculpas pelos abusos da era colonial. A denúncia à ONU foi assinada por mais de 100.000 pessoas que sofreram com o domínio colonial ou seus descendentes, exigindo um pedido de desculpas e reparações por suas terras terem sido cedidas a colonos brancos.

A apresentação do caso no TEDH foi elogiada pelo governador cessante do condado de Kericho, Paul Chepkwony, que disse que era “um dia histórico” para toda a região.

“Tomamos todas as medidas razoáveis ​​e dignas. Mas o governo do Reino Unido nos deu o ombro frio … esperamos que aqueles que sofreram por muito tempo que sua dignidade seja restaurada “. Chepkwony afirmou.