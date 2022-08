Os custos do gás na Europa disparam à medida que o desligamento do Nord Stream se aproxima — CMIO

Os preços spot ultrapassaram US$ 2.900 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde 8 de março

Os preços do gás natural na Europa subiram 10% na segunda-feira, após o anúncio da semana passada da gigante russa de energia Gazprom sobre um próximo desligamento de três dias do gasoduto Nord Stream 1 para manutenção.

O custo dos futuros de setembro no hub TTF na Holanda subiu para € 275,9 (US$ 385,5) por megawatt-hora, ou cerca de US$ 2.905 por mil metros cúbicos às 06:16 GMT, segundo dados da Intercontinental Exchange de Londres.

É o preço mais alto do gás natural no mercado spot europeu desde 8 de março.

O rali de preços começou no final da semana passada, depois que a Gazprom anunciou que a única turbina operacional no gasoduto Nord Stream 1 será desligada para reparos a partir de 31 de agosto, com o trânsito de gás pelo gasoduto completamente suspenso até 2 de setembro.

“Concluídas as obras e não havendo avarias técnicas da unidade, as vazões de gás serão restabelecidas para 33 milhões de metros cúbicos por dia”, disse a Gazprom em comunicado na sexta-feira.

A perspectiva da paralisação ocorre quando a Europa tenta encher as instalações de armazenamento de gás antes da temporada de aquecimento. Os depósitos na Alemanha devem ser preenchidos com 95% da capacidade até 1º de novembro. No final de julho, os depósitos de gás da Alemanha estavam apenas 66,8% preenchidos, segundo a Agência Federal de Redes (BNetzA), e a agência disse na época que, mesmo que o fluxos através do Nord Stream continuam nos níveis atuais de 20% da capacidade máxima, um nível de armazenamento de 95% até novembro “dificilmente é alcançável sem medidas adicionais.”

