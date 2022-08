Alemanha descarta energia nuclear para economizar gás — CMIO

O ministro da economia diz que as usinas não têm capacidade suficiente para fazer diferença significativa no fornecimento de energia

A Alemanha não deve manter usinas nucleares funcionando para garantir o fornecimento de energia, pois sua capacidade é insuficiente para compensar a escassez de gás natural, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, neste domingo.

“É a decisão errada dado o pouco que economizaríamos”, disse Habeck em uma reunião com cidadãos no dia de portas abertas do governo, conforme citado pela Reuters.

Berlim está decidindo se estenderá a vida útil das três usinas nucleares em operação do país para compensar a rápida diminuição do fornecimento de gás natural da Rússia. No entanto, de acordo com Habeck, manter as usinas em funcionamento economizaria apenas 2% de gás, o que é insuficiente e improvável para ajudar a situação, especialmente porque exigiria revisitar os debates sobre a legislação da ex-chanceler Angela Merkel para interromper o uso de energia nuclear pelo governo final de 2022.

Habeck disse que uma usina nuclear na Baviera pode continuar funcionando, mas apenas se um teste de estresse puder mostrar que ela é capaz de ajudar suficientemente com o fornecimento de energia neste inverno. Separadamente, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que os resultados do teste estarão disponíveis até o final do mês ou início de setembro, quando será tomada a decisão final sobre as usinas nucleares.

